- Numarul locurilor de munca vacante a fost 41.900 in cel de-al patrulea trimestru al anului trecut, in scadere cu 3.400 fata de trimestrul anterior, potrivit datelor furnizate luni de Institutul National de Statistica (INS). Rata locurilor de munca vacante a fost 0,83%, in scadere cu 0,07 puncte procentuale…

- Institutul Național de Statistica (INS) a anunțat ca in trimestrul III, numarul mediu de pensionari a fost de 4.996.000 persoane, in scadere cu 7.000 persoane fata de trimestrul II, iar pensia medie lunara a fost de 1.856 lei, in creṣtere cu 0,3% faṭa de trimestrul precedent. ”In trimestrul III 2022,…

- Produsul Intern Brut (PIB) al Moldovei, estimat pentru trimestrul III 2022, a insumat 77,2 miliarde de lei, prețuri curente de piața. Comparativ cu trimestrul III 2021, PIB s-a micșorat, in termeni reali, cu 10,3% pe seria bruta și cu 11,8% pe seria ajustata sezonier. Despre aceasta informeaza Biroul…

- Rata somajului a crescut in luna octombrie cu 0,1 puncte procentuale, fata de cea inregistrata in luna septembrie, la 5,5%, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS).”In luna octombrie 2022, rata somajului in forma ajustata sezonier a fost de 5,5%. Rata somajului in luna…