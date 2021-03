Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Franta au deschis o ancheta, dupa ce un student in anul VI la Medicina a fost gasit mort in apartamentul sau din Nantes, la 10 zile dupa ce se imunizase cu serul AstraZeneca. Familia tanarului de 24 de ani este convinsa ca vaccinul a declansat tromboza fatala. Student la medicina gasit…

- Uniunea Europeana nu are nevoie de vaccinul rusesc Sputnik V impotriva COVID-19, mai ales ca poate obține imunitatea cetațenilor folosindu-se de producția europeana, a anunțat un lider executiv al UE. „Absolut, noi nu avem nevoie de Sputnik V”, a declarat pentru televiziunea TF1 comisarul european pentru…

- Mai multe țari europene, printre care Italia, Franța și Germania, au anunțat ca reiau, de astazi, imunizarile cu vaccinul AstraZeneca. Multe țari europene au suspendat administrarea cu AstraZeneca, dupa ce unele persoane au murit, prezentand un nivel crescut de tromboze și cheaguri de sange. Decizia…

- Autoritațile au publicat astazi informații despre cum funcționeaza vaccinul nou autorizat dezvoltat de Johnson&Johnson, ce eficacitate are, ce informații exista despre protecție, ce reacții adverse au fost observate in studiile clinice, ce contraindicații are, precum și alte informații utile. Agenția…

- Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) va da unda verde vaccinului american impotriva Covid-19 dezvoltat de Johnson & Johnson, pana in martie, cel tarziu, anunta Massimo Scaccabarozzi, directorul Janssen Italia, o filiala a grupului american. Inca din ianuarie 2020, Johnson & Johnson incepeau sa lucreze…

- Ungaria a devenit prima tara din Uniunea Europeana care a aprobat in mod unilateral folosirea vaccinului rusesc Sputnik V. Budapesta depune eforturi sa ridice restrictiile impuse din cauza epidemiei in vederea unei relansari a economiei. Ungaria a incheiat un acord de achizitionare a vaccinului rus…

- Agentia Europeana a Medicamentului anunța ca AstraZeneca a depus cererea pentru aprobarea vaccinului anti-Covid pe care laboratorul l-a dezvoltat in colaborare cu Universitatea Oxford. Decizia ar putea fi luata pe 29 ianuarie. „EMA a primit o cerere de autorizare pentru punerea conditionata pe piața…

- Agentia Europeana a Medicamentului a autorizat, miercuri, vaccinul anti-Covid-19 dezvoltat de comapania Moderna. Conform AFP, vaccinul produs de compania americana din domeniul biotehnologiei a fost autorizat in Europa. Campania de vaccinare din Uniunea Europeana (UE), criticata intens pentru faptul…