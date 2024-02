La Arad era cât pe-aci sa avem un nou caz Mihăilești Autoritațile din Arad au facut o descoperire șocanta la Carand. Comunitatea locala și cei responsabili pentru siguranța publica sunt in alerta. Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din Arad, cu sprijinul colegilor din localitatea Carand, au identificat un barbat de 54 de ani, care a depozitat ilegal o cantitate uriașa de azotat de amoniu, circa 24 de tone. Azotatul de amoniu , cunoscut pentru utilizarile sale in agricultura dar și pentru potențialul sau exploziv trebuie manipulat și depozitat conform unor norme stricte de siguranța. Barbatul este acum sub investigație… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

