Număr uriaș de decese în ultimele 24 de ore. Secțiile ATI sunt depășite Statistica DSP pentru intervalul 22 martie- 23 aprilie este ingrijoratoare. In ce privește numarul de noi cazuri de COVID-19 a fost raportat un numar de 6140, iar in ceea ce privește decesele, este vorba de 174 de romani internați la ATI care au pierdut lupa cu virusul. In acest moment, secțiile ATI din țara au […] The post Numar uriaș de decese in ultimele 24 de ore. Secțiile ATI sunt depașite appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- La inceputul anului școlar au fost distribuite in școli 1.500.000 de teste rapide. Pana in prezent au fost facute doar 5000. “Aceste teste antigen rapide au fost considerate de unii prainti invazive”, a declarat ministrul Educației, Sorin Cimpeanu la Digi24 care considera ca testele pe baza de saliva…

- Potrivit datelor puse la dispoziție de Grupul de Comunicare Strategica, 4.964 de cazuri noi de COVID-19 au fost raportate in ultimele 24 de ore din cele 35.406 de teste PCR și rapide efectuate in acest interval. In secțiile ATI situația devine tot mai critica. Medicii spun ca nu mai au locuri libele.…

- Comitetul Național de Coordoonare a Activitaților privind vaccinarea impotriva Covid-19 a pus la dispoziție ultimele date privind programarile pentru vaccinare. De sambata, 27 februarie, de cand platforma a fost deschisa pentru persoanele cu boli cronice de peste 65 de ani, ritmul de programari a crescut…

- Femeile au reprezentat aproape toate pierderile de locuri de munca din Italia in decembrie, cand rata șomajului din țara a crescut la 9,0% de la o revizuire descendenta de 8,8% in noiembrie, a declarat luni biroul național de statistici ISTAT, citat de Reuters. ISTAT a declarat ca s-au pierdut aproximativ…

- Institutul Național de Statistica de la Beijing a publicat luni estimarile preliminare cu privire la evoluția PIB-ului Chinei 2020, anunțand un avans de 2,3%. Acesta este cel mai mic ritm de creștere din ultimele patru decenii, insa China este singura mare economie a lumii care a fost pe plus intr-un…

- Peste trei sferturi din totalul gospodariilor din Romania (78,2%) aveau acces, in 2020, la reteaua de Internet de acasa, in crestere cu 2,5 puncte procentuale fata de anul anterior, potrivit datelor publicate, vineri, de Institutul National de Statistica (INS). Proportia persoanelor cu varste intre…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, luni seara, ca a trimis o adresa tuturor inspectoratelor scolare judetene, dar si tuturor universitatilor, pentru a realiza o situatie a angajatilor dispusi sa se vaccineze. Statistica ce trebuie finalizata pana in 15 ianuarie la ora 16.00, va fi decisiva…