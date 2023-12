”Nuclearelectrica s-a alaturat Angajamentului Net Zero al industriei nucleare (The Net Zero Nuclear Industry Pledge), lansat pe 5 decembrie la COP28 – Conferinta ONU privind schimbarile climatice, in cadrul unui eveniment organizat ca parte a Programului tematic al Presedintiei COP28, in Dubai, Emiratele Arabe Unite. La initiativa au aderat 120 de companii, cu sediul in 25 de tari si active in peste 140 de natiuni din intreaga lume care se angajeaza la obiectivul de a tripla, cel putin, capacitatea nucleara pana in 2050. Companiile care sustin acest angajament se alatura ambitiei si pragmatismului…