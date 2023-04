Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, primarul Municipiul Turda, Cristian Matei, a anunțat ca in aceasta sambata, Turda va fi promovata in cadrul emisiunii TV ROventura. Citește tot aici: Municipiul Turda apare intr-o emisiune de la Kanal D Anunțul facut de Cristian Matei, i-a oferit oportunitatea Partidului Mișcarea Populara, filiala…

- Municipiul Turda va aparea in emisiunea „ROventura – Țara-n Bucate” difuzata pe Kanal D sambata, de la ora 15:00. „Ne continuam calatoria prin Transilvania, inceputa pe malurile Someșului și ajungem, sambata, pe cele ale Arieșului. Turda, leaganul de civilizație a sarii, ne intampina cu unul dintre…

- O comuna din Ardeal are vizitatori de 100 de ori mai mulți decat locuitori. Este cazul comunei Rimetea, din județul Alba, acolo unde vin anual 100.000 de turiști. Astfel, cei 1.000 de localnici au ajuns sa traiasca de pe urma turismului. La mai puțin de 60 km de Cluj-Napoca, o oaza de liniște se…

- Numele turdeanului Andrei Gherman, cel care a fost implicat in bataia de la restaurantul ”Sarea-n Bucate” din Turda, din seara zilei de 1 februarie, este dat la ”Persoane urmarite” pe siteul Poliției Naționale. In cazul sau este menționat: ”Poseda mandat de arestare preventiva pentru o perioada de 30…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski conduce de un an efortul de razboi al tarii dintr-un bloc de birouri din beton inconjurat de puncte de control. In interior, scarile, altadata grandioase, sunt pline de saci cu nisip. Un reporter de la „The Sunday Times” a mers in inima masinariei guvernamentale…

- Judecatoria Turda a emis un nou mandat de arestare in urma bataii de la restaurantul ”Sarea-n Bucate” din Turda, care a avut loc in seara zilei de 1 februarie. Gherman Andrei Marius a primit mandat de arestare preventiva in lipsa și este cautat de polițiști, pentru a fi bagat dupa gratii. Citește și:…

- In mod surprinzator, propunerea de arestare preventiva a Parchetului Turda nu a fost judecata de catre Judecatoria Turda, la termenul de ieri, așa cum era anunțat inițial, motivul fiind… lipsa de procedura. Propunerea de arestare preventiva a venit la o saptamana de la producerea faptei. Cauza a fost…

- TurdaNews a intrat in posesia inregistrarilor cu bataia de aseara de la Restaurantul ”Sarea-n Bucate”, care a izbucnit in jurul orei 21.45. Din filmari se vede cum victima agresiunii are multiple fracturi in zona feței, fiind plin de sange. E vorba despre doi agresori. De asemenea, cea care administreaza…