Stiri pe aceeasi tema

- Pesterile care adapostesc moastele a peste 100 de sfinti reprezinta una dintre principalele atractii ale celui mai mare complex monahal din Kiev. Galeriile subterane de la Lavra Pecerska, ce au fost sapate acum aproape 1.000 de ani, sunt vizitate, zilnic, in pofida razboiului care macina Ucraina,…

- Un cuplu de batrani de la Rașcani a scapat cu viața dupa ce o butelie conectata la aragaz a explodat intr-o anexa a unei case de locuit. Explozia s-a produs in aceasta dimineața in jurul orei 06:50. Ambii au fost spitalizați cu arsuri grave.

- In opinia publicistul rus Piontkovski, Putin cauta o incetare a focului pentru a opri contraofensiva Fortelor Armate si a preveni eliberarea Hersonului, ceea ce ar duce la un dezastru politic in Rusia.

- Este a 155-a zi de la inceputul razboiului in Ucraina. Zelenski a declarat ca va ajuta Europa sa reziste presiunii energetice ruse. Kievul a cofnirmat ca fortele ruse au capturat a doua cea mai mare centrala electrica din tara.

- Agentia Spatiala Europeana pune capat cooperarii cu Rusia in ceea ce priveste misiunea de lansare a primului rover planetar european, destinat sa caute semne de viata pe Marte, a declarat marti seful agentiei, potrivit CNN. Roverul ExoMars, o colaborare intre ESA si agentia spatiala rusa Roscosmos,…

- Indiferent ca e pace sau ca e razboi, sunt povești de viața care se scriu cum știu și cum vor ele. Anton Gerașcenko, consilier in Ministerul ucrainean de Externe, povestește pe Twitter o felie de viața. Despre, da, viața, despre moarte, despre razboi, despre dragoste. Alina și Volodimir din Mariupol…

- MOTTO: „Viața e o minunație de neințeles, fiindca se macina și se subtiaza fara incetare si totuși dainuie si ramane tare.” Ivo Andric Anii aceștia pandemici, care curg ca o lava incinsa peste noi, și saptamanile belice ce se rostogolesc de-a valma din Ucraina m-au convins iremediabil ca „omul de…

- Ucraina "avanseaza" spre "familia europeana", in timp ce Rusia "se apropie de o viata in spatele 'Cortinei de fier'", a apreciat vineri premierul ucrainean Denis Smigal, in ziua in care invazia rusa a intrat in cea de-a 100-a zi, relateaza AFP.