Stiri pe aceeasi tema

- Priscilla, fosta sotie a lui Elvis Presley, a declarat la Festivalul de Film de la Venetia ca legenda muzicii rock and roll a fost dragostea vietii ei, in pofida faptului ca in cele din urma l-a parasit, relateaza Reuters.Filmul "Priscilla", regizat de Sofia Coppola, se bazeaza pe autobiografia ei…

- Actorul Tony Leung Chiu-wai, 61 de ani, a primit, sambata, la Festivalul de Film de la Venetia, Leul de Aur pentru intreaga cariera, extrem de emotionat, in timp ce a fost ovationat, potrivit Reuters.„Este ca un vis devenit realitate”, a declarat Leung pentru Reuters TV, informeaza News.ro. Leung…

- Intr-o atmosfera incarcata de farmec și prestigiu, aceasta sarbatoare a cinematografiei mondiale a adunat in fiecare an cele mai mari nume și talente stralucitoare de la Hollywood, dar nu numai.

- In saptamana 29 august – 3 septembrie, Cinema in aer liber aduce spectatorilor inca șase filme recente, premiate și nominalizate atat la festivaluri de film de renume: Festivalul de Film de la Cannes, Festivalul de Film de la Veneția, European

- Adam Driver, Caleb Landry Jones, Mads Mikkelsen si Jessica Chastain se numara printre vedetele care vor participa la viitorul Festival de Film de la Venetia, potrivit Variety, potrivit news.ro.Driver este asteptat pe covorul rosu de la Lido pentru a promova filmul „Ferrari”, de Micheal Mann, in care…

- William Friedkin, regizorul filmului de groaza „The Exorcist", a murit luni, 7 august, la varsta de 87 de ani. Soția sa, Sherry Lansing, a confirmat decesul acestuia.Vaduva sa, Sherry Lansing, a declarat pentru BBC printre lacrimi: „A avut o viața minunata. Avea aproape 88 de ani - urma sa iasa un nou…