Zecile de milioane de euro cheltuite pe publicitate TV de catre instituțiile Primariei Capitalei și primariilor de sectoare au ajuns sa deformeze felul in care televiziunile prezinta viața oamenilor. Bucureștenii traiesc intr-o realitate sufocanta, in timp ce, atat in calupurile de publicitate, cat și la știri, ni se arata un oraș plin de realizari.Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor a descoperit ca, in cazul licitației pentru cel 100 de tramvaie noi, comisia Primariei Capitalei a inversat, pur și simplu, clasamentul. In loc sa caștige Astra Vagoane cu 7 puncte avans, au caștigat…