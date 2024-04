Primarul din Câmpina, acuzat de abuz de putere de către reprezentanții uneia dintre cele mai mari companii locale Primarul din Campina, acuzat de abuz de putere Reprezentanții companiei Neptun SA Campina au anunțat printr-un comunicat de presa ca intenționeaza sa acționeze in instanța primarul din Camplina, dar și o parte dintre consilierii locali din localitatea prahoveana. Motivul – abuz de putere și raspandirea de știri false cu privire la apa potabila din localitate. Iata comunicatul de presa al SC Neptun SA Campina: Intrunit intr-o ședința extraordinara, Consiliul de Administrație al SC Neptun SA Campina a hotarat angajarea unei case de avocatura care sa pregateasca și sa depuna o plangere penala privind… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

