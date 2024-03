Stiri pe aceeasi tema

- Dosarul care il vizeaza pe presedintele Consiliului Judetean (CJ) Prahova, Iulian Dumitrescu , este unul „prioritizat”, iar procurorul de caz este suveran,a declarat procurorul-sef al DNA , Marius Voineag. Dosarul care il vizeaza pe Iulian Dumitrescu, este unul „prioritizat”, avand in vedere caracterul…

- Nicolae Ciuca a fost intrebat joi, 21 martie, daca PNL in susține pe Iulian Dumitrescu pentru un nou mandat de președinte al Consiliului Județean Prahova, in ciuda faptului ca acesta este cercetat sub control judiciar de DNA sub acuzația de luare de mita. PNL Prahova a anunțat miercuri seara ca il propune…

- PNL Prahova a anuntat, miercuri seara, ca filiala judeteana a decis sa il sustina pe Iulian Dumitrescu la presedintia Consiliului Judetean Prahova. Candidatul PNL pentru Primaria Ploiesti este medicul Bogdan Nica, manager al Spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti. „Primarii liberali din judetul Prahova…

- Colegiul Director Judetean al PNL Prahova a decis ca Iulian Dumitrescu sa fie candidatul liberalilor la Consiliul Județean Prahova. Președintele Consiliului Județean (CJ) Prahova, Iulian Dumitrescu, implicat intr-un dosar de corupție și investigat de DNA , a anunțat ca va candida pentru un nou mandat…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Prahova, Iulian Dumitrescu, cercetat de DNA pentru fapte de coruptie, va candida pentru un nou mandat la sefia CJ, anunta, miercuri seara, PNL Prahova. "Primarii liberali din judetul Prahova au trimis o scrisoare deschisa conducerii Partidului National Liberal…

- PNL intreprinde demersuri pentru a avea un nou sef la filiala liberala de la Prahova. Intrebat daca Iulian Dumitrescu, demisionar din functia de presedinte al PNL Prahova, ca urmare a anchetei DNA, va mai candida la sefia CJ Prahova, Nicolae Ciuca a declarat la Prima TV: „Asa cum arata lucrurile acum,…

- Anchetatori din cadrul DNA Bucuresti au descins, joi, la sediul furnizorului de apa Hidro Prahova, au declarat pentru News.ro surse locale. Compania este cel mai mare furnizor de servicii de apa si canalizare din judet, avand ca actionar majoritar Consiliul Judetean Prahova. Perchezitiile de la…

- Politic INTERVIU / Nicolae Ciuca, despre primarii liberali plecați la PSD: “Am convingerea ca vor reveni. Știu și eu și știu și dumnealor de ce” ianuarie 16, 2024 16:21 Astazi, liberalii teleormaneni s-au adunat, la Sala Polivalenta din municipiul Alexandria, pentru ședința de constituire a noului…