Nicolae Ciuca a fost intrebat joi, 21 martie, daca PNL in susține pe Iulian Dumitrescu pentru un nou mandat de președinte al Consiliului Județean Prahova, in ciuda faptului ca acesta este cercetat sub control judiciar de DNA sub acuzația de luare de mita. PNL Prahova a anunțat miercuri seara ca il propune pe Dumitrescu dreptul candidatul partidului pentru aceasta funcție.

„Noi astazi nu am validat candidații la filiala Prahova, ca atare, așa cum am facut pentru cele 21 de filiale și cele doua sectoare din București, vom proceda la o analiza pentru fiecare filiala și fiecare candidat in parte.

In…