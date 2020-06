Stiri pe aceeasi tema

- Nick Kyrgios a fost unul dintre mari contestatari ai turneului organizat de Novak Djokovic, "baiatul rau" din circuitul ATP luându-se într-o postare de pe Twitter de liderul mondial. Australianul a avut o reacție prompta dupa ce Nole a anunțat ca este pozitiv la Covid-19. Ce…

- Pandemia de coronavirus a afectat sportul din intreaga lume, iar toata populația trebuie sa fie precauta la acest virus, care inca nu are leac.Lumea tenisului a fost zguduita din temelii, dupa ce Novak Djokovic a fost depistat pozitiv cu COVID-19.Jucatorul sarb a fost depistat cu coronavirus dupa turneul…

- Dupa ce a organizat Adria Tour, mai intai, la Belgrad (Serbia), iar apoi in Zadar (Croatia), liderul ATP a creat, practic, un focar de infectie, incalcand toate masurile de distantare fizica.

- Tenismanul croat Borna Coric este al doilea jucator participant la Adria Cup testat pozitiv cu noul coronavirus, dupa bulgarul Grigor Dimitrov. Coric a anuntat personal pe Twitter ca este pozitiv, precizand ca nu are simptome. Diminica seara, Grigor Dimitrov a anuntat, tot pe retelele de socializare,…

- Tenismenul australian Nick Kyrgios i-a criticat pe organizatorii turneului Adria Tour, dupa ce Borna Ciorici si Grigor Dimitrov au fost testati pozitiv cu coronavirus, anunța news.ro."A fost o decizie idioata ca acest turneu sa continue. Recuperare usoara, baieti, dar iata ce se intampla cand…

- Nick Kyrgios (25 de ani, 40 ATP) critica modul in care s-a desfașurat Adria Tour, turneul demonstrativ pornit dupa o inițiativa a liderului mondial Novak Djokovic. Australianul a avut o replica dura dupa ce Grigor Dimitrov și Borna Coric, doi jucatori care au participat in acest week-end la turneu,…

- Andrew Cuomo, guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, a anuntat marti ca turneul de tenis US Open va avea loc in intervalul 31 august - 13 septembrie, la Flushing Meadows, dar fara prezenta spectatorilor in tribune, scrie AFP, citata de Agerpres."Federatia americana de tenis va lua masuri extraordinare…

- Lumea fotbalului este in stare de soc: Tragedie provocata de Covid-19. S-a sinucis, dupa ce a fost depistat pozitiv cu coronavirus Lumea fotbalului din Franta este in stare de soc, dupa ce doctorul echipei din Ligue 1 Stade de Reims, Bernard Gonzalez, s-a sinucis duminica, la varsta de 60 ani. Medicul…