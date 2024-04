Mașinile nu vor mai avea ecran tactil, considerat principalul vinovat pentru producerea accidentele rutiere NCAP, organismul european responsabil pentru evaluarea siguranței autovehiculelor noi, a anunțat o revizuire majora a criteriilor sale de evaluare incepand cu 1 ianuarie 2026. Una dintre schimbarile semnificative este impunerea revenirii la butoanele sau comutatoarele fizice pentru cinci dintre comenzile principale ale mașinilor. Aceasta decizie vine in urma ingrijorarilor tot mai mari legate de utilizarea […] The post Mașinile nu vor mai avea ecran tactil, considerat principalul vinovat pentru producerea accidentele rutiere appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

