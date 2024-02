Ce mașini scoate la vânzare ANAF. Prețuri de la 450 de euro ANAF scoate la vanzare mai multe autoturisme in luna februarie, in mai multe localitați din țara, printre care modele Audi, BMW, Dacia, Skoda și Opel. Mașinile au prețuri cuprinse intre 450 de euro și peste 10.000 de euro, plus TVA. In cazul in care o mașina nu se vinde la prima licitație, prețul scade cu […] The post Ce mașini scoate la vanzare ANAF. Prețuri de la 450 de euro appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ANAF scoate la vanzare mai multe autoturisme in luna februarie, in mai multe localitați din țara, printre care modele Audi, BMW, Dacia, Skoda, Opel și altele. Mașinile au prețuri cuprinse intre 450 de euro și peste 10.000 de euro, plus TVA.

- Fiscul a anunțat ca scoate la licitație, la Cluj-Napoca, o mica comoara din aur și argint, care s-ar putea vinde cu peste un milion de lei. Potrivit comunicatului, ANAF organizeaza pe 20 februarie, sediul D.G.R.F.P Cluj Napoca, o licitație publica pentru vanzarea unui lot constand din 2,86 kilograme…

- Incepand cu anul 2024, pe o perioada de 5 ani, statul impune o taxa suplimentara pe mașinile și imobilele scumpe, proprietarii fiind nevoiți sa completeze și depuna o declarație la ANAF. Potrivit instrucțiunilor de completare a formularului 216 „Declaratie privind impozitul special pe bunurile imobile…

- Daca va doriți o mașina, dar nu aveți bani suficienți sa va achiziționați una noua, trebui sa știți ca ANAF scoate la vanzare automobile la preturi foarte mici. In perioada urmatoare, ANAF scoate la vanzare mai multe autoturisme, prin licitație. Iata la ce prețuri puteți achiziționa un Mercedes, o Mazda…

- Cadrele didactice care dau meditații elevilor de la clasa sau care sunt sancționate cu desfacerea disciplinara a contractului de munca nu mai pot ocupa posturi didactice in invațamant pentru o perioada de șapte ani. Ministerul Educației a crescut de șapte ori perioada in care profesorii, educatorii…

- De la 1 ianuarie 2024, Belgia preia de la Spania presedintia rotativa a Uniunii Europene, pentru urmatoarele sase luni. Belgia detine presedintia rotativa pentru a 13-a oara, intr-un moment in care Uniunea Europeana se afla la o rascruce de drumuri, confruntandu-se cu consecintele razboiului din Ucraina,…

- Romanii proprietari de case, mașini sau terenuri vor plati sute de lei in plus de la 1 ianuarie 2024, potivit Antena 3. Toate darile la stat cresc cu 13.8%. Este vorba despre indexarea cu rata inflatiei. Taxele locale sunt indexate anual cu rata inflației, iar pentru anul viitor, acest lucru reprezinta…

- Acuzațiile de frauda și furt dintr-un litigiu in care sunt implicate doua companii private aduc in prim-plan modul in care se fac achizițiile publice prin cumparare directa. O serie de documente și de marturii arata ca, in unele tranzacții realizate de instituții subordonate Ministerului Cercetarii,…