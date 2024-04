Stiri pe aceeasi tema

- Retragerea lui Rafael Nadal de la Mastersul de la Monte Carlo pune sub semnul intrebarii participarea acestuia la Roland Garros. Novak Djokovic a declarat ca inca spera la un ultim capitol din rivalitatea lor istorica. „Ar fi grozav sa avem o alta mare in

- Liderul mondial Novak Djokovic, care a ratat debutul sau de sezon, pierzand in semifinale la Australian Open si in al doilea sau meci la Indian Wells, a declarat sambata, in ajunul Mastersului 1.000 de la Monte Carlo, ca „perioada cea mai importanta a anului este Roland Garros, Wimbledon, Jocurile Olimpice…

Cu primele doua jucatoare ale lumii eliminate deja din competiție, turneul de la Miami propune patru meciuri extrem de echilibrate in sferturile de finala.

- Simona Halep a primit un wild card pentru a participa la Miami Open, primul turneu pentru ea dupa suspendarea de noua luni pentru dopaj. Fosta lidera mondiala o va intalni marți, 19 martie, pe Paula Badosa din Spania, o jucatoare pe care a mai infruntat-o de doua ori in cariera, dar acum calculele hartiei…

Sambata noapte s-au stabilit cei doi finaliști la ediția din acest an in turneul masculin de la Indian Wells, o competiție de categorie ATP Masters 1000. Ambele semifinale au fost decise in trei seturi și in fiecare dintre acestea jucatorul invins a caștigat primul set cu scorul de 6-1.

- Liderul mondial, Novak Djokovic, s-a retras din turneul Masters 1000 de la Miami, turneu programat saptamana viitoare. Sarbul a pierdut la Indian Wells in fața tanarului Luca Nardi, apoi a decis sa-și orienteze pregatirea spre sezonul de zgura. Ceea ce s-a intamplat insa in deșertul californian, acolo…

