- Aryna Sabalenka (25 de ani # 2WTA) a parasit turneul de la Indian Wells in optimi de finala, fiind invinsa de americanca Emma Navarro (22 de ani # 23 WTA) cu 6-3, 3-6, 6-2. A doua jucatoare a lumii a marturisit ca nu a fost in apele sale la turneul californian și a spus ca va lucra sa se prezinte mai…

- Luca Nardi a reușit contra lui Novak Djokovic una dintre cele mai mari surprize din ultimii ani, italianul (lucky loser și locul 123 ATP) trimițandu-l acasa pe liderul mondial. Pentru jucatorul in varsta de 20 de ani aventura de la Indian Wells s-a oprit in optimi.

- Novak Djokovic (36 de ani, 1 ATP) a fost eliminat in turul al treilea al turneului ATP Masters 1.000 de la Indian Wells (Statele Unite), fiind invins in trei seturi, 6-4, 3-6, 6-3, de Luca Nardi (20 de ani, 123 ATP). {{735528}}"Am visat asta ieri", a spus Nardi la microfonul stadionului, la finalul…

- Cea mai mare surpriza a inceputului de an in circuitul ATP s-a consemnat in aceasta noapte: Novak Djokovic a fost eliminat in turul al treilea al turneului de la Indian Wells! Sarbul a fost invins surprinzator de italianul Luca Nardi (20 de ani, locul 123 mondial), care s-a impus cu 6-4, 3-6, 6-3, obținand…

- Liderul mondial in tenis Novak Djokovici a revenit la Indian Wells dupa cinci ani si s-a calificat in turul trei, dupa ce a trecut de australianul Aleksandar Vukic, locul 69 mondial, scor 6-2, 5-7, 6-3, potrivit news.ro. Pentru Djokovici a fost victoria cu numarul 400 la un turneu de categorie 1000.Doar…

- Liderul clasamentului ATP, Novak Djokovic, a debutat cu dreptul la Australian Open, duminica, la Melbourne, dupa ce l-a invins in patru seturi, scor 6-2, 6-7 (5/7), 6-3, 6-4, pe tanarul jucator croat Dino Prizmic, venit din calificari. Novak Djokovic, care are in palmares nu mai puțin de 10 titluri…