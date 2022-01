Stiri pe aceeasi tema

- Novak Djokovic a ajuns in Dubai și nu in țara natala, unde este așteptat de mii de fani. Superstarul tenisului, Novak Djokovic, a aterizat in Dubai la primele ore ale zilei de luni, dupa ce a contestat decizia de deportare din Australia și a pierdut apelul in justiție. Lui i s-a retras viza deoarece…

- Australia ii cere lui Djokovic 500.000 de dolari, pe langa faptul ca i-a anulat viza și l-a expulzat. Cei 500.000 de dolari (circa 430.000 de euro) reprezinta o suma de cheltuieli legate de șederea lui Djokovic in Australia. O parte din suma sunt cheltuieli de judecata. Cealalta parte a sumei reprezinta…

- Ministrul Afacerilor Interne, Karen Andrew, a declarat ca Novak Djokovic nu va putea intra în Australia în urmatorii trei ani, informeaza lequipe.fr, care citeaza Daily Mail."Viza a fost anulata de ministrul Imigratiei, Hawke. Acea anulare a fost confirmata de Curtea Federala, asa…

- Sarbul Novak Djokovic (34 de ani, 1 ATP) a ajuns in aceasta dimineața in Dubai, dupa ce a fost deportat din Australia. Acesta a plecat spre Belgrad. Liderul ATP a zburat timp de 13 ore și jumatate, din Melbourne in Dubai, dupa ce viza acestuia i-a fost anulata și nu a putut participa la Australian Open,…

- Novak Djokovic a aterizat in zorii zilei de luni la Dubai, dupa ce a fost expulzat din Australia, in urma anularii vizei sale de catre autoritatile din aceasta tara, a constatat un ziarist AFP, care a calatorit in acelasi avion cu tenismanul sarb. Liderul clasamentului ATP a coborat din avion cu doua…

- Novak Djokovic a aterizat in zorii zilei de astazi la Dubai, dupa ce a fost expulzat din Australia , in urma anularii vizei sale de catre autoritatile din aceasta tara, a constatat un ziarist AFP, care a calatorit in acelasi avion cu tenismanul sarb.Liderul clasamentului ATP a coborat din avion cu doua…

- Asociatia Tensimenilor Profesionisti (ATP) a reacționat oficial pentru prima oara dupa ce justiția australiana a respins ultima încercare a liderului ierarhiei mondiale, Novak Djokovic, de a ramâne în Australia pentru a participa la primul turneu de Grand Slam al anului."Decizia…

- Ministrul australian al Imigratiei, Alex Hawke, a declarat duminica, 16 ianuarie, ca decizia tribunalului federal de la Melbourne, de a-i mentine hotararea in cazul respingerii vizei lui Novak Djokovic, este cea justa, scrie news.ro . „Anularea vizei domnului Novak Djokovic a fost in interes public”,…