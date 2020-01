Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Senectutea și problemele ei: Un barbat de 69 de ani a intrat intr-un alt autoturism, pe strada București, pe fondul neacordarii de prioritate Senectutea și problemele ei: Un barbat de 69 de ani a intrat intr-un alt autoturism, pe strada București, pe fondul neacordarii de prioritate La…

- Militarii romani staționați in Irak au fost relocați, in contextul crizei din Orientul Mijlociu, a declarat marți președintele Klaus Iohannis, in cadrul vizitei oficiale in Bavaria, relateaza Agerpres. Ministerul Apararii a anunțat ulterior ca cei 14 militari romani aflați in Irak au fost relocați intr-o…

- Costructorul american de aeronave Boeing are in vedere sa iși majoreze imprumuturile pentru a-și consolida finanțele dupa blocarea la sol a aeronavei sale 737 MAX, transmite Reuters, anunța MEDIAFAX.De asemenea, compania vrea sa amane unele cheltuieli de capital, sa inghețe unele achiziții…

- Cotatia aurului a urcat luni la cel mai ridicat nivel din ultimii sapte ani, iar uncia de paladiu a atins un nivel record de peste 2.000 de dolari, pe masura ce investitorii s-au indreptat spre protectia oferita de metalul galben, pe fondul escaladarii tensiunilor dintre SUA si Iran, transmite Reuters.…

- Concedierea a avut loc in timp ce Boeing incearca sa amelioreze relatiile tensionate cu autoritatile de reglementare, care trebuie sa aprobe revenirea in serviciu a avioanelor 737, consemnate la sol la nivel mondial. Presedintele consiliului de administratie, David Calhoun, va deveni director general…

- Comisia de Apel din cadrul Federatiei Romane de Rugby a anulat vineri suspendarea de opt etape dictata impotriva lui Vasile Rus, flankerul echipei Timisoara Saracens, informeaza site-ul competitiei interne. Decizia a fost luata dupa ce clubul din Banat a depus un memoriu in care a indicat ca nu exista…

