Stiri pe aceeasi tema

- Petre Daea a depus vineri, la Palatul Cotroceni, in fata presedintelui Klaus Iohannis, juramantul de investitura in functia de ministru al Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Petre Daea a mai fost ministru al Agriculturii in trei Guverne PSD conduse de Sorin Grindeanu (ianuarie – iunie 2017), Mihai…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat vineri decretul de numire a lui Petre Daea (PSD) in funcția de ministru al Agriculturii, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale. Daea a fost propus ministru de PSD in locul lui Adrian Chesnoiu, anchetat de DNA pentru un presupus trafic de influența.…

- Fostul ministru al Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a facut presiuni asupra subordonaților pentru a-i aranja un post unui apropiat al colegului sau de partid, Petre Daea, reiese din referatul DNA prin care s-a cerut ridicarea imunitații parlamentare pentru deputatul PSD. Discuția a avut loc, anul acesta,…

- BILANȚ… Agenția pentru Protecția Mediului Vaslui a anunțat rezultatele campaniei “Curațam Romania” in județul Vaslui. Au fost adunate peste 73000 kg de deșeuri abandonate in 71 de unitați administrativ-teritoriale din județ, s-au organizat 210 acțiuni de ecologizare și conștientizare și au participat…

- In urma cu cateva minute in localitatea Scobinți, Halta Badeni s-a produs un accident feroviar unde un tren a intrat in coliziune cu un autoturism. In urma impactului a rezultat ranirea unei persoane care este inconștienta și incarcerata in autoturism. La fața locului intervin 3 autospeciale cu modul…

- Podul reste raul Putna s-a prabusit la una din extremitati, iar din fericire nu se afla nimeni pe el in momentul producerii evenimentului. Podul peste raul Putna, care face legatura intre localitatile vrancene Vulturu si Vadu Rosca, s-a prabusit la una din extremitati sambata seara. Podul era afectat…

- Zeci de accidente grave soldate cu numerosi morti si raniti au avut loc in ultimii ani in aceasta zona. Doi preoti din judetul Bacau au venit acum cu initiativa montarii unei cruci in „curba mortii”, cu speranta ca ii va proteja pe soferi de accidente. In Vinerea Mare, doi preoti din judetul Bacau,…

- SPRIJIN… Odata cu reabilitarea sistemelor de irigații din albia Albița – Falciu și Manjești, asociațiile agricole au putut beneficia de irigații și recolte garantate. Și anul acesta, agricultura județului va beneficia de irigații pe o suprafața totala ce poate ajunge pana la 13.873 de hectare. De asemenea,…