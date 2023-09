Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, le-a transmis, vineri, seniorilor liberali din Prahova ca PNL va continua sa ii sustina si sa le apere interesele. „Astazi, la Adunarea Generala de Alegeri a Organizatiei Seniorilor Nationali Liberali – Prahova, le-am transmis celor prezenti ca PNL va continua sa ii…

- Joi, 21 septembrie, in județul Prahova au fost organizate și desfașurate 10 acțiuni in municipiile Ploiești și Campina, in orașele Baicoi, Plopeni și Slanic, in comunele Apostolache, Barcanești și Balțești și pe drumurile naționale din județ.

- • Numarul turiștilor veniti, in aceasta vara, in judet l-a egalat pe cel din… 2019! N.Dumitrescu Depașind perioada prelungita de pandemie ce a venit la pachet cu multitudinea de restricții ce a afectat inclusiv domeniul turismului, vara acestui an a adus certitudinea faptului ca județul Prahova ramane…

- Runda a doua a Ligii A Prahova a adus cateva prime ”clarificari” cu privire la echipele care vor forma spuma acestui eșalon județean și cele care se vor chinui in acest sezon. Deja, CSO Baicoi, CSO Valeni, Petrolistul Boldești și CS Campina s-au detașat in frunte, in timp ce echipe precum Berceni, Urlați,…

- F.T. Polițiștii rutieri prahoveni au derulat șase acțiuni pe drumurile naționale din județ, precum și in Ploiești și Campina, Paulești, Valea Calugareasca și Balțești, pentru prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere și asigurarea unui climat de ordine și siguranța…

- O femeie in varsta de 46 de ani din Campina, judetul Prahova, a fost arestata preventiv sub acuzatia ca si-a injunghiat mortal partenerul de viata. Trupul barbatului a fost gasit in scara blocului. Cuplul era cunoscut drept unul cu probleme, vecinii sunand in repetate randuri la Politie din cauza scandalurilor…

