Stiri pe aceeasi tema

- Scolile de agenti de politie „Vasile Lascar" de la Campina si „Septimiu Muresan" de la Cluj-Napoca au scos la concurs peste 1.600 de locuri pentru sesiunea de admitere care se va desfasura in perioada aprilie - iulie, relateaza Agerpres.La școala de la Campina vor fi disponibile 1.340 de locuri, iar…

- Admitere in școlile de Poliție 2024: Au inceput inscrierile. Toate informațiile legate de etape și proceuri Admitere in școlile de Poliție 2024: In perioada aprilie – iulie 2024, se organizeaza o noua sesiune de admitere in cele doua unitați de invațamant postliceal ale Poliției Romane. Este vorba despre…

- Nr. 617 din 24 aprilie 2024 PESTE 1.600 DE LOCURI SCOASE LA CONCURS IN SCOLILE DE POLITIE In perioada aprilie ndash; iulie 2024, se organizeaza o noua sesiune de admitere in cele 2 unitati de invatamant postliceal ale Politiei Romane: Scoala de Agenti de Politie "Vasile Lascar" ndash; Campina si Scoala…

- In perioada aprilie – iulie 2024, Ministerul Afacerilor Interne organizeaza o noua sesiune de admitere in cele șase instituții de invațamant ale MAI in care se formeaza agenți de poliție, subofițeri și maiștri militari. Cifrele de școlarizare, defalcate pe instituții, sunt urmatoarele: Școala de…

- Incepand cu 24 aprilie 2024, va incepe o noua sesiune de admitere in cele 2 unitați de invațamant postliceal ale Poliției Romane! 1.640 de locuri, doua școli de agenți de poliție și termen limita de inscriere – 14 mai! Cele 1.640 de locuri sunt distribuite astfel: Scoala de Agenti de Politie „Vasile…

- In perioada aprilie – iulie 2024, Ministerul Afacerilor Interne organizeaza o noua sesiune de admitere in cele șase instituții de invațamant ale MAI in care se formeaza agenți de poliție, subofițeri și maiștri militari. Cifrele de școlarizare, defalcate pe instituții, sunt urmatoarele: Școala de Agenți…

- Incepand cu 24 aprilie 2024, va incepe o noua sesiune de admitere in cele 2 unitați de invațamant postliceal ale Poliției Romane! 1.640 de locuri, doua școli de agenți de poliție și termen limita de inscriere – 14 mai! Cele 1.640 de locuri sunt distribuite astfel: Scoala de Agenti de Politie „Vasile…

- Școala de Agenți de Poliție ”Vasile Lascar” Campina este una dintre instituțiile care au fost implicate in proiectul ”Fara discriminare!”, derulat de Poliția Romana in cursul anului trecut.