- Virusul din orasul chinez Wuhan reprezinta o urgenta de nivel global, a anuntat joi seara Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), in conditiile in care epidemia se extinde in afara Chinei."In ultimele saptamani, am asistat la aparitia unui agent patogen necunoscut anterior, care a generat…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) se reunește joi pentru a determina daca este necesar sa declare stare de urgența la nivel global din cauza raspandirii rapide a noului tip de coronavirus, relateaza site-ul agenției Reuters, scrie Mediafax.Directorul general al organizației, Tedros Adhanom…

- Organizația Mondiala a Sanatații a înregistrat cazuri de transmitere de la om la om a noului coronavirus în China și alte trei țari, a declarat Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul instituției, care și-a exprimat îngrijorarea în legatura cu acest aspect, relateaza site-ul agenției…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a corectat astazi evaluarea amenintarii legate de noul coronavirus din China, care trece de la ‘moderata’, cum era calificata pana in prezent, la ‘ridicata’. S-a inregistrat o crestere semnificativa a numarului deceselor provocate de virusul respirator care a aparut…

- Victima este un barbat in varsta de 50 de ani care s-a deplasat pe 8 ianuarie in orasul Wuhan, focarul epidemiei si a prezentat semne de imbolnavire, avand febra, dupa ce s-a intors la Beijing, sapte zile mai tarziu, a anuntat Comitetul pentru Sanatate din capitala chineza.Pacientul a murit…

- Autoritatile din orasul Beijing au raportat luni un prim deces in capitala Chinei, provocat in urma imbolnavirii cu noul coronavirus, relateaza AFP. Victima, un barbat in varsta de 50 de ani, s-a deplasat pe 8 ianuarie in orasul Wuhan, focarul epidemiei, si a prezentat semne de imbolnavire, avand febra,…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a anuntat ca va decide joi daca va declara stare de urgența globala în urma izbucnirii unui nou virus asemanator gripei care se raspândește în China, unde pâna acum au murit 17 persoane, precum și în afara tarii, potrivit Reuters,…

- Cel putin 17 persoane au murit din cauza virusului aparut in China, in total fiind inregistrate aproximativ 500 de cazuri de infectii, au declarat miercuri dupa-amiaza autoritatile chineze, informeaza CBS News si CNN. Autoritatile din provincia Hubei, in care se afla orasul Wuhan, au anuntat miercuri…