Noua tehnică de copiat, la liceul unde predă Carmen Iohannis In ultima perioada, o noua aplicație face furori in randul tinerilor. ChatGPT este un model de inteligența artificiala la care elevii și studenții apeleaza pentru a-și rezolva temele fara a depune niciun efort. Aparut relativ recent, modelul de inteligența artificiala GhatGPT a ajuns sa fie indragit de elevii și studenții din Romania. Sursa foto: oradesibiu.ro Acesta poate raspunde la aproape orice intrebare, poate realiza eseuri sau chiar rezolva probleme de matematica in cateva secunde. Aplicația a ajuns sa fie cunoscuta și in randul profesorilor, care considera ca utilizarea ei poate avea avantaje… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

