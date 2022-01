Noua subvariantă a Omicron – BA.2 – se poate răspândi mult mai repede decât tulpina originală Noua subvarianta a Omicron – BA.2 – se poate raspandi mai repede decat originalul, conform unui studiu facut de Agenția pentru Securitate a Sanatații din Marea Britanie (UKHSA). Agenția arata ca BA.2 – o tulpina detectata pentru prima data in decembrie – a avut o rata de creștere mai mare in toate zonele analizate din Anglia, ceea ce inseamna ca numarul cazurilor a crescut mai repede decat BA.1, cunoscuta in mod obișnuit ca varianta Omicron, conform The Independent. In ciuda dovezilor de transmisibilitate crescuta, noua subvarianta nu a devenit dominanta in Marea Britanie, a mai precizat sursa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

