Stiri pe aceeasi tema

- Ce se intampla cu permisele auto in Romania. Schimbarile care ii vizeaza pe toți conducatorii auto. Zilele trecute, senatul a aprobat un proiect de lege ce aduce modificari substanțiale in cadrul Codului Rutier. Ce prevede acesta și cum ii afecteaza pe șoferi? Ce se intampla cu permisele auto in Romania…

- A trecut mai bine de un an de cand au fost adoptate noile prevederi ale Codului Rutier privind circulația in sensul giratoriu, dar cu toate acestea, creeaza in continuare dispute aprinse printre șoferi. Iata cum parasești corect sensul giratoriu, de fapt. Cum parasești corect sensul giratoriu Regula…

- Un proiect depus deja in Parlament ar putea aduce o modificare majora in Codul Rutier: șoferii din Romania care vor fi obligați sa iși preschimbe mai des permisul. Modificare in Codul Rutier: șoferii din Romania care iși vor preschimba mai des permisul. Proiect depus in Parlament In acest debut de an,…

- Cand vine vorba de regulile de circulație regasite in Codul Rutier, șoferii au obligația de a le cunoaște și de a le pune in practica exact așa cum sunt enunțate. Dar, deși exista aceste reguli, exista greseli pe care soferii le fac fara sa isi dea seama, iar din acest motiv pot lua amenzi mari. […]…

- Șoferii ignora uneori semnele de circulație și regulile stabilite in Codul Rutier privind circulația și nu se gandesc prea mult la importanța respectarii lor. Daca fiecare ar circula in trafic facand abstracție de normele impuse in acest sens, ar exista consecințe teribile, numeroase accidente și victime.…

- Te-ai intrebat daca ai voie sa claxonezi și sa dai flash-ui in trafic? Șoferii știu ca o modalitate comuna de a comunica in trafic este prin claxon sau chiar flash-uri, chiar daca in Codul Rutier scrie ca aceste mijloace sunt folosite pentru a evita pericole imediate și respectiv pentru a ajuta șoferii…

- Ești șofer și nu ai rabdare sa aștepți in trafic mereu? Condițiile in care poți folosi liniile de tramvai din oraș. Detaliul din Codul Rutier care te scapa de amenda și situațiile in care primești sancțiuni. Șoferii din București nu au acces pe linia de tramvai Linia de tramvai reprezinta un punct sensibil…

- Sancțiuni noi pentru șoferi! Se schimba Codul Rutier și vine cu amenzi usturatoare pentru romani. O lege mai puțin cunoscuta este pe punctul de a fi aplicata, deși nu este deloc pe placul conducatorilor auto: risca amenzi daca stau cu motorul pornit in timp ce staționeaza. Amenzi daca stai cu mașina…