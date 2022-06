Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson doreste sa reinvie sistemul imperial de masura, folosit in mod traditional in Marea Britanie, ce foloseste livra sau unciile, intr-o miscare post-Brexit care divizeaza deopotriva publicul cat si afacerile, transmite Reuters. In aceeasi saptamana in care este sarbatorita…

- La invitația șefei diplomației germane Annalena Baerbock, Ministrul Afacerilor Externe a Republicii Moldova, Nicu Popescu a participat la reuniunea miniștrilor de externe ai statelor G7 alaturi de miniștrii de externe din Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei…

- Oveit , compania americana de origine romana care combina experiența evenimentelor cu cea a cumparaturilor live, prin soluții digitale de online ticketing și live stream shopping, lanseaza Oveit Wallet , un produs ce vine in completarea Oveit Pay, soluție deja consacrata in portofoliul companiei.…

- Alexandru Rafila a anunțat ca fetita de cinci ani va fi operata in cursul zilei de sambata la Institutul Fundeni. ”S-a crezut ca este vorba de o hepatita de cauza necunoscuta, situatia este foarte serioasa, dar azi am aflat ca nu este vorba despre o hepatita de cauza necunoscuta, este vorba despre…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) anunta ca un caz de hepatita necunoscuta la copii a fost confirmat in Romania. Potrivit ultimelor date disponibile, cel putin 169 de cazuri au fost raportate pana acum, in 12 tari. Au fost raportate cazuri in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (114),…

- La aceasta ora, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalitații Economice – I.G.P.R. efectueaza 3 percheziții domiciliare, dintre care 2 pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii, cu sprijinul poliției din Northampton, și una pe teritoriul Romaniei, intr-un dosar penal, aflat in supravegherea…

- Prințul britanic William și soția sa Kate au sosit marți in Jamaica, ca parte a unui turneu de o saptamana in Caraibe, la cateva ore dupa ce activiștii au protestat pentru a cere reparații pentru sclavie pe fondul unui control din ce in ce mai mare al moștenirii coloniale a Imperiului Britanic. Zeci…