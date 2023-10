Noua fiță culinară la București: Supa cremă de mici Cu siguranța ai crezut ca le-ai incercat pe toate cand vine vorba de mancaruri inedite, dar iata ca orașul nostru aduce o surpriza culinara ce merita incercata: supa crema de mici. Acest preparat inedit, creat din trei ingrediente simple – mici pasați, cartofi prajiți și lapte de vaca, a devenit un adevarat hit gastronomic in Capitala și se gasește in meniul restaurantului La Teu, situat in zona Obor, Sectorul 2. Cu o textura similara cu grișul cu lapte și un gust unic de mici, supa crema de mici este o experiența culinara pe care nu vrei sa o ratezi. O porție generoasa de 300 de grame costa doar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Muncitorii de pe șantierul Podului Grant din Capitala au perforat, marți dimineața, o magistrala de apa de pe una dintre rampele podului. Inca nu exista informații despre eventuale victime ale accidentului. Reparațiile Podului Grant Podul urmeaza sa fie inchis complet pe 15 octombrie pana in martie…

- Fenomenul soferilor periculosi ia amploare, mai ales in Bucuresti. Polițiști din cadrul Brigazii Rutiere au oprit, in trafic, un puști in varsta de 16 ani din București care conducea mașina drogat și fara permis. Tanarul se afla la volanul mașinii pe o strada din Sectorul 5 al Capitalei. Era drogat…

- Actualul ministru al Energiei, Sebastian Burduja, are un prieten foarte bun de foarte mulți ani și cei doi sunt nedesparțiți și zilnic sunt vazuți impreuna in diverse locuri din Capitala și chiar in deplasarile externe. Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, este nedesparțit de catre actualul director…

- Caz șocant in Capitala, in cursul zilei de azi! Un barbat in varsta de 40 de ani a fost injunghiat in parcarea unui supermarket din Sectorul 3 al Capitalei. Victima a fost transportata la spital pentru a-i fi acordate ingrijiri medicale in timp ce suspectul a fost a fost dus la poliție.

- Penultima etapa din Campionatul Național de Drift la clasa street, organizata sub sloganul “Campionii sunt pe circuit, nu pe șosele”, va avea loc in acest weekend la Poligonul Moto din Sectorul 3 al Capitalei, anunța RoDrift. Scopul acestui proiect este de a promova sportul de performanța și de a crește…

- Chiriile s-au marit in București. Un apartament cu doua camere din Sectorul 1 al Capitalei este cu 23% mai scump fața de vara anului trecut. Nu doar Bucureștiul este afectat, ci mai toate orașele mari. Specialiștii spun ca motivul ar fi legat de faptul ca au scazut vanzarile, in timp ce inchirierile…

- O fetita s-a electrocutat dupa ce a atins un stalp de iluminat public intr-un parc din Sectorul 6 al Capitalei. Copilul a fost transportat la spital. Politistii au declanșat cercetari in acest caz. Incidentul a avut loc, luni seara, intr-un parc pentru copii de pe strada Tabla Butii din Sectorul 6,…

- A murit barbatul in varsta de 63 de ani, fost politist, care s-a impuscat in cap sambata, intr-un imobil de lux din Sectorul 1 al Capitalei. Barbatul a decedat la Spitalul Elias, unde fusese transportat in stare foarte grava. Reprezentantii Spitalului Elias au transmis ca fostul polițist a decedat,…