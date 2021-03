Noua campanie de comunicare de la Pepsi Max. De ce a fost ales Pinocchio

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe are in vedere declansarea unei campanii de comunicare publica, in contextul eforturilor de includere a Romaniei in programul Visa Waiver, dar si initiative in Congresul american, astfel incat cetatenii romani sa nu aiba nevoie de viza pentru a calatori in SUA, pe termen…

- De Ziua Internaționala a Femeii, LifeBox, liderul pieței de healthy food delivery din Romania, demonstreaza, potrivit unui studiu, faptul ca femeile sunt cele mai preocupate de un stil de viața mai sanatos. LifeBox prezinta un sumar al obiceiurilor de consum observate in randul romancelor care au adoptat…

- Revenirea la o viața normala, in scenariul cel mai optimist, ar putea avea loc la sfarșitul lui septembrie, a declarat medicul Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații, la Antena 3. „Cred ca scenariul cel mai optimist este spre sfarsitul lunii septembrie. Atunci…

- Primarul Sectorului 4, Daniel Baluța, spune ca parcarile publice de pe strazile Secerei și Izvorul Rece intra in sistem de tarifare, șoferii trebuind sa plateasca 1 leu pentru doua ore. “O buna perioada de timp acestea au functionat fara taxa pentru a incuraja parcarea masinilor in locuri special amenajate…

- ”Pe tema vaccinului, eu cred ca suntem la inceput, am inceput bine. Mai e nevoie de o Ordonanța de Urgența prin care putem intensifica aceasta campanie. Probabil ca saptamana viitoare se va adopta. Era pe ordinea de zi, dar am amanat o saptamana.Se va intensifica in mass-media și in tot ce inseamna…

- Deputații și senatorii UDMR le recomanda cetațenilor sa se vaccineze, fiindca aceasta este singura modalitate de a pune punct pandemiei de coronavirus și de a reveni la viața normala. “Avand in vedere ca in ultima perioada, in spatiul public, au aparut mai multe informatii false, care incurajeaza societatea…

- Valeriu Gheorghița s-a vaccinat chiar in aceasta dimineața impotriva COVID-19 la Spital Militar Central "Carol Davila" din București. "Va multumesc ca sunteti alaturi de mine. Este un moment pe care l-am asteptat atatea luni alaturi de colegii nostri. Astazi stiinta a triumfat, este alaturi de noi,…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a transmis un mesaj de final de an, in care spune ca 2020 a fost un an in care „am fost puși in fața unor provocari fara precedent și care ne-a forțat sa fim mai uniți și mai buni”. ”Peste cateva ore incheiem anul 2020, un an in care am fost pusi in fata unor provocari…