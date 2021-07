Stiri pe aceeasi tema

- Dintre aplicațiile malițioase, cele mai populare erau PIP Photo, cu peste 5.8 milioane de accesari, și Processing Photo, cu peste 500.000 de accesari. Celelalte aplicații – Rubbish Cleaner, Inwell Fitness, Horoscope Daily, App Lock Keep, Lockit Master, Horoscope Pi și App Lock Manager – au fost descarcate…

- Google a eliminat noua aplicații din Play Store dupa ce cercetatorii Doctor Web au descoperit ca erau de fapt troieni care furau parolele Facebook ale utilizatorilor. Lista include Processing Photo, App Lock Keep, Rubbish Cleaner, Horoscope Daily, Horoscope Pi, App Lock Manager, Lockit Master, Inwell…

- Expertii in securitate cibernetica au descoperit in Google Play pentru Android mai multe aplicatii care furau parolele de Facebook ale utilizatorilor. Aplicatiile promiteau utilizatorilor ca blocheaza reclamele, insa, conditia era ca acestia sa se logheze cu Facebook. Date compromise: parolele introduse…

- In ciuda faptului ca se lauda frecvent cu tehnicile avansate de protectie pe care le foloseste, securitatea pe care Google o ofera utilizatorilor sai care descarca aplicatii din Play Store – magazinul oficial si, teoretic, cea mai sigura sursa – ramane cel putin discutabila. Un nou incident umbreste…

- Un studiu arata ca 88% din aplicatiile medicale si de fitness din Google Play colecteaza mai multe date de la utilizatori decat este nevoie. Se pare ca majoritatea aplicatiilor medicale si de fitness din Google Play colecteaza mai multe date de la utilizatori decat este nevoie. Acest lucru reiese dintr-un…

- O fetița afgana de doar patru ani a fost suprinsa cu dulciuri de catre un polițist de frontiera roman. Cel care a trait aceasta experiența este un polițist de frontiera care a participat la șapte misiuni internaționale la activ. Zilele trecute a luat parte alaturi de colegii lui la o acțiune de patrulare…

- Prim-ministrul Florin Citu ii indeamna pe jurnalisti, de Ziua Libertatii Presei, sa fie in continuare parteneri in efortul informarii corecte si al responsabilizarii romanilor de a se vaccina in numar cat mai mare. „Va rog sa fiti in continuare parteneri in acest efort comun al informarii corecte si…

- Printre acuzațiile facute dupa ce a fost demis, ex-ministrul a spus și ca in județul Timiș localitațile ar fi carantinate pe criterii politice. In plus, directorul Direcției de Sanatate Publica ar fi ieșit prost la o evaluare și s-ar fi intervenit politic in sprijinul sau. Datele dovedesc contrariul…