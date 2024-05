Naționala de handbal masculin a Romaniei pregatește ultimele detalii inaintea barajului de calificare la Campionatul Mondial din 2025. Romania va infrunta Cehia, in dubla manșa, pentru un loc la turneul final ce se va disputa in Croația, Danemarca și Norvegia. Printre tricolorii care vor lupta pentru calificare se numara și trei jucatori de la Potaissa Turda. Denis Vereș, Roland Thalmaier și Dragoș Hanțaru fiind cei trei „magnifici” de la lot. Meciul tur se va disputa in Romania, miercuri de la ora 17:30, in timp ce returul va avea loc duminica viitoare la Brno, de la aceeași ora. Ambele partide…