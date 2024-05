Avertizare de vremea rea în zona Turzii! In urma cu puțin timp, meteorologii au emis o avertizare de vremea rea pentru mai multe localitați din zona noastra. Codul galben este valabil de la ora 13:50, pana la ora 14:30. Sunt așteptate averse care vor acumula peste 20-25 l/mp, descarcari electrice, intensificari ale vantului și grindina de mici dimensiuni. Sunt vizate localitațile: Huedin, Aghireșu, Baciu, Poieni, Gilau, Florești, Savadisla, Capușu Mare, Calațele, Negreni, Garbau, Sanpaul, Maguri-Racatau, Manastireni, Petreștii de Jos, Margau, Sancraiu, Sacuieu, Marișel, Ciucea, Rișca, Izvoru Crișului, Ciurila, Tureni, Beliș, Valea Ierii;… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol: turdanews.net

