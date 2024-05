Vezi în ce dată vor fi Paștele (Catolic și Ortodox) în anii următori Dupa bine știți, aproape in fiecare an, Paștele este sarbatorit la o data diferita de catre catolici și ortodocși. Sunt puțini anii in care Paștele se sarbatorește la aceeași data. Vezi cand vor fi Paștele in anii urmatori: 2025 – 20 aprilie (ambele) 2026 – 5 aprilie (catolic), 12 aprilie (ortodox) 2027 – 28 martie (catolic), 2 mai (ortodox) 2028 – 16 aprilie (ambele) 2029 – 1 aprilie (catolic), 8 aprilie (ortodox) 2030 – 21 aprilie (catolic), 28 aprilie (ortodox) 2031 – 13 aprilie (ambele) 2032 – 28 martie (catolic), 2 mai (ortodox) 2033 – 17 aprilie (catolic), 24 aprilie (ortodox) 2034 – 9 aprilie… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol: turdanews.net

Stiri pe aceeasi tema

- Calendar creștin: Cand cade Paștele ortodox 2025 și Paștele catolic 2025. • Paștele 2025 | albaiuliainfo.ro Pastele este o sarbatoare a carei data este variabila si in jurul careia sunt fixate alte sarbatori, precum Rusaliile. Regula dupa care se calculeaza ziua exacta a fost stabilita la Sinodul Ecumenic…

- Paștele in Romania este nu doar o sarbatoare religioasa, ci și un prilej de pastrare și transmisie a tradițiilor și valorilor culturale. Invierea Domnului, cunoscuta și ca Paștele, este cea mai importanta sarbatoare a crestinilor, marcata de o multitudine de tradiții și obiceiuri unice, transmise din…

- Societatea de salubrizare TEGA SA anunța ca, in perioada 1-6 mai, serviciul de relații cu clienții al firmei va fi inchis, insa problemele pot fi semnalate la adresa de e-mail [email protected]. Potrivit Biroului de presa al TEGA, programul de colectare a deșeurilor se va efectua conform programului obișnuit,…

- Paștele ORTODOX 2024: Programul slujbelor religioase la Catedrala Incoronarii din Alba Iulia, in Saptamana Mare, 28 aprilie – 5 mai 2024 Paștele ORTODOX 2024: Programul slujbelor religioase la Catedrala Incoronarii din Alba Iulia, in Saptamana Mare, 28 aprilie – 5 mai 2024 Saptamana Mare sau a Patimilor…

- In acest an, Pastele ortodox va fi sarbatorit de crestinii ortodocsi de pretutindeni in luna mai, pe data de 5. Sarbatorile Pascale reprezinta una dintre cele doua mari evenimente religioase crestine de peste an. Pastele nu pica in fiecare an la aceeasi data. In acest an, Pastele ortodox va fi sarbatorit…

- Romanii vor avea o prima minivacanța, de șase zile, la inceputul lunii mai, cand va fi și Paștele Ortodox. Fiindca Paștele va fi in aceeași saptamana cu 1 Mai, zi libera prin lege, Guvernul a hotarat ca bugetarii sa fie liberi și in 2 mai, astfel incat sa se faca „punte” cu Paștele, in 5 mai. The post…

- Cum va fi vremea de 1 Mai și de Paștele ortodox 2024. Prognoza METEO anunțata de ANM Cum va fi vremea de 1 Mai și de Paștele ortodox 2024. Prognoza METEO anunțata de ANM Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) anunța vreme mai calda decat in mod normal pentru urmatoarea luna, potrivit Mediafax.…

- Avand in vedere ca Paștele catolic se sarbatorește in acest an inaintea celui ortodox, elevii și profesorii au dreptul la zile libere potrivit legislației in vigoare. Ministerul Educației a comunicat deja inspectoratelor școlare ca elevii care are apartin unui cult religios, altul decat cel ortodox…