Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal din Peru a stabilit, intr-o rezolutie care se bazeaza pe teorii ale conspirației, ca boala COVID-19 este invenția „elitelor criminale de la nivel mondial” și ca in spatele ei stau multimilionarii precum finantistul George Soros, familia Rockefeller si omul de afaceri Bill Gates, transmite…

- Un barbat a fost retinut de politistii din Botosani dupa ce a falsificat mai multe bancnote de 500 de euro, iar pe unele dintre acestea le-a folosit pentru a cumpara bovine. Citește și: Razboi deschis in PNL: 'Din toții așii noului Guvern, nu am tras niciunul!' Potrivit unui comunicat…

- Fost presedinte al Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, trimis in judecata pentru patru infractiuni de inselaciune.Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este imputernicit sa aduca la cunostinta opiniei…

- Andrei Kadas, acum la momentul adevarului, in imagine cand tragea sforile in spitalele din Brașov Tupeul numitului Andrei Kadas Mariu Iluna, pe numele lui complet, este incredibil. A fost consilier județean, președinte al Comisiei de sanatate in Consiliul Județean din mandatul trecut, președinte de…

- China a anuntat miercuri ca un profesor taiwanez aflat in detentie provizorie a fost condamnat la patru ani de inchisoare pentru spionaj, provocand proteste din partea Taiwanului, informeaza DPA, potrivit Agerpres. La Beijing, intr-un briefing de presa sustinut miercuri de Biroul de Afaceri…

- Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate (BCCO) Targu Mures au efectuat trei perchezitii la persoane banuite ca ar fi obtinut bani, prin schimbarea unei valute contrafacute in moneda autohtona. Doi barbați au fost retinuți pentru 24 de ore. La data de 11 noiembrie 2020, polițiștii…