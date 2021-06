Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de astazi, 09 iunie 2021, TAROM are un nou director general , in persoana domnului Catalin Radu Prunariu. Acesta este fiul cosmonautului Dumitru Prunariu. Schimbarea conducerii companiei vine in contextul in care, incepand cu anul 2020, industria aeronautica a intrat in cea mai acuta criza…

- SURSA ZILEI a aflat cata treaba are Nicușor Dan la Primaria Capitalei. Le cere angajaților din instituție sa declare intr-un tabel de cate ori au ieșit din cladire ca sa fumeze, cate pauze de masa au avut intr-o luna și cum vor recupera “timpul pierdut”. Adresa pe care Nicușor Dan o aduce la cunoștința…

- Premierul Florin Cițu și-a anunțat candidatura la șefia PNL intr-o conferința de presa susținuta la sediul PNL din Modrogan. Premierul a facut anunțul, avandu-i linga el pe primarul Clujului Emil Boc și europarlamentarul Rareș Bogdan. „Am decis sa ma inscriu in competitia pentru presedintia PNL”, a…

- Gigel Lazar, presedintele Federatiei Neguvernamentale Antidrog, are suspiciuni ca ar fi filat, astfel ca ii cere procurorului general sa-i comunice daca face obiectul vreunui dosar penal. Conform DCNews, Gigel Lazar a relatat ca banuielile i-au aparut in momentul in care camera web a laptopului s-a…

- Inainte de ședința coaliției de Guvernare, liberalii s-au reunit in propria ședința, pentru a pune la punct mandatul cu care vor merge la discuții. La ședința PNL a venit și Florin Cițu, care nu a mai participat la aceste reuniuni saptamanale ale partidului, in ultima vreme. Concluzia la care s-a ajuns…