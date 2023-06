Nou ajutor militar pentru Ucraina din partea SUA, de peste 2 miliarde de dolari: Armament critic împotriva Armatei lui Putin Ministerul american al Apararii a anuntat vineri un ajutor militar suplimentar de 2,1 miliarde de dolari pentru Ucraina, care va contine capacitati esentiale de aparare antiaeriana si munitii, sub forma de diverse comenzi pentru industria de aparare, potrivit Reuters si AFP.Departamentul de Aparare al SUA a anunțat vineri cel mai recent pachet de ajutor pentru Ucraina, o asistența suplimentara de securitate de 2,1 miliarde de dolari , despre care a spus ca include „capacitați critice de aparare antiaeriana și muniție”.Pentagonul a precizat ca aceasta transa cuprinde munitie suplimentara pentru… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

