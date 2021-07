Stiri pe aceeasi tema

- Norvegia comemoreaza joi victimele atacurilor teroriste de la Oslo si de pe insula Utoya comise in urma cu 10 ani de extremistul de dreapta Anders Behring Breivik si soldate cu 77 de morti, relateaza dpa. Cu aceasta ocazie sunt planificate mai multe evenimente comemorative la care urmeaza…

- Norvegia comemoreaza joi victimele atacurilor teroriste de la Oslo si de pe insula Utoya comise in urma cu 10 ani de extremistul de dreapta Anders Behring Breivik si soldate cu 77 de morti, relateaza dpa, potrivit Agerpres. Cu aceasta ocazie sunt planificate mai multe evenimente comemorative la care…

- Cel putin 12 civili afgani au fost ucisi si zece raniti in doua explozii separate cu bomba impotriva a doua autobuze de transport public in capitala Kabul, au informat miercuri oficiali din domeniul securitatii, transmite Reuters. Atacurile au avut loc marti seara in zone din vestul capitalei…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a solicitat vineri acces la pacientii din Fasia Gaza si posibilitatea de a-i putea evacua pentru tratament medical, in timp ce angajati din domeniul sanatatii fac eforturi pentru ingrijirea bolnavilor si ranitilor dupa 11 zile de violente, relateaza Reuters.…

- Atacurile aeriene israeliene în Fâsia Gaza ar putea constitui crime de razboi, a acuzat joi Înaltul Comisar ONU pentru Drepturile Omului, Michelle Bachelet, potrivit Reuters și News.ro.„Daca se adevereste ca impactul asupra civililor sau obiectivelor civile este nediscriminat…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a decis marti ca Regatul Unit a incalcat drepturile fundamentale ale omului atunci cand a realizat interceptarea in bloc a comunicatiilor, transmite Reuters. Dezvaluirile facute de Edward Snowden, fost contractor al Agentiei americane de Securitate…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a decis marti ca Regatul Unit a incalcat drepturile fundamentale ale omului atunci cand a realizat interceptarea in bloc a comunicatiilor, transmite Reuters. Dezvaluirile facute de Edward Snowden, fost contractor al Agentiei americane de Securitate…

- Regimul aspru de detentie pentru mafiotii care refuza sa colaboreze cu autoritatile este contrar Constitutiei, a stabilit marti Curtea Constitutionala din Italia, cerând parlamentului sa modifice legea în cauza în termen de un an, transmit Reuters și Agerpres. În Italia,…