Norman Lear a murit. Cunoscutul scenarist american avea 101 ani Norman Lear, cunoscut scenarist și producator american, a murit la varsta de 101 ani. Decesul acestuia a fost confirmat de familie.Scenaristul și producatorul Norman Lear, care a revoluționat comedia americana cu seriale indraznețe și extrem de populare la inceputul anilor '70, precum „All in the Family” și „Sanford and Son”, a murit marți. Avea 101 ani.Publicistul lui Lear a confirmat pentru Variety ca acesta s-a stins din viața in locuința sa din Los Angeles din cauze naturale. O slujba privata va avea loc in zilele urmatoare și vor participa doar cei apropiați.„Va mulțumim pentru emoționantele… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

