- Președintele Klaus Iohannis a numit-o luni judecatoare la Curtea Constituționala (CCR) pe Mihaela Ciochina, consilier prezidențial, șefa Departamentul Constituțional Legislativ din Administrația Prezidențiala, potrivit unui comunicat de presa. Astfel, președintele Iohannis a semnat luni decretul privind…

- Coaliția și-a pus oamenii la Curtea Constituționala. Bogdan Licu și Iulia Scantei au fost aleși judecatori pentru o perioada de 9 ani.De la votul din Parlament nu a lipsit scandalul. Opoziția a criticat politizarea Curții Constituționale, iar USR l-a acuzat de plagiat pe candidatul PSD, Bogdan Licu.In…

- Alianța pentru Patrie (APP) critica dur noile numiri facute de Senat și de Camera Deputaților la Curtea Constituționala. Partidul fondat de Codrin Ștefanescu și Liviu Dragnea susține ca exact de Ziua Internaționala a libertații presei Coaliția guvernamentala a pus la pamant ”ultima reduta a democrației…

- Actualul presedinte al Curtii Constitutionale, Valer Dorneanu, a trimis o scrisoare in Parlament prin care informeaza asupra faptului ca va inceta mandatul sau de judecator al Curtii Constitutionale, iar pe cale de consecinta va trebui ales un nou presedinte al CCR, informeaza stiripesurse.ro. Trei…