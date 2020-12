Stiri pe aceeasi tema

- Energia eoliana a asigurat marți 27% (37 GWh) din enegia electrica consumata in Romania, ceea ce ne situaza pe primul loc in Europa, unde turbinele eoliene au asigurat 10,4% din consum, coform datelor Wind Europe, potrivit Mediafax. Clasamentul este competat de Belgia - 26%, Spania – 24%.…

- Romania are cea mai mica suprafața destinata agriculturii ecologice din UE, de doar 2.4% din totalul suprafeței agricole a țarii. Media europeana este de 7.5%. Primele locuri sunt ocupate de Austria (24.1%), Estonia (20.6%), Suedia (20.3%), Italia (15.2%) și Cehia (14.8%). Din pacate, Romania are și…

- Politia Romana anunta demararea unei campanii de protejare a comerciantilor, in contextul in care Black Friday se apropie, iar cumparaturile on-line au cunoscut, in ultimii ani, un trend ascendent. Nu in ultimul rand, aceasta se deruleaza si in conditile in care pandemia COVID-19 a determinat și mai…

- Premierul Ludovic Orban a declarat luni, in plenul Camerei Deputaților, ca Romania se afla pe locul 18 la nivel european in ceea ce privește rata infectarii cu noul coronavirus.Citește și: Romania a intrat in mini-LOCKDOWN, la miezul nopții: 9 reguli oficiale care se aplica, la nivel național,…

- Autostrada anunțata de ambasadorul american la București, prin care SUA vor sa lege Portul Constanța de Marea Baltica, se numește Via Carpathia și este un proiect dezvoltat in cadrul Inițiativei Trei Țari, transmite G4Media . Autostrada ar urma sa porneasca din Lituania și sa traverseze Polonia, Slovacia,…

- Record negativ dupa record negativ in ceea ce privește raspandirea COVID in Europa. Pandemia ia amploare in state precum Franța, Germania și Cehia. Multe țari comunitare au introdus deja noi restricții pentru a incetini raspandirea bolii.

- Estimari sumbre pentru evoluția pandemiei in Marea Britanie. Se poate ajunge pana la 200 de decese și 50.000 de contaminari pe zi luna viitoare. Guvernul pregatește noi masuri de autoizolare. Restricții suplimentare au intrat in vigoare și in Austria.

- Numarul cazurilor noi de COVID crește in mai toata Europa, așa ca autoritațile inaspresc regulile. La Madrid, aproape un milion de oameni se deplaseaza cu restricții, iar adunarile sunt limitate la 6 persoane. Și Olanda, Irlanda ori Grecia au anunțat alte condiții in contextul inmulțirii infectarilor…