- Cehia va incheia vineri controalele temporare la frontiera cu Slovacia menite sa reduca migratia ilegala, a declarat miercuri premierul Petr Fiala, relateaza Reuters.Cehia, alaturi de Germania, Polonia si Austria, a implementat in septembrie si octombrie controale provizorii la frontiere, pe masura…

- Formația timișoreana Methadone Skies a anunțat recent ca va susține cateva concerte in Europa, primele evenimente anunțate pentru acest turneu urmand sa se desfașoare in data de 5 martie la Praga și in 6 martie la Dresda. Anul trecut, trupa timișoreana au lansat o ediție limitata pe vinil și caseta…

- Formația timișoreana Dordeduh a anunțat ca va susține cateva concerte in Europa, primul lor eveniment din aceasta serie de recitaluri din 2024 urmand sa se desfașoare in orașul Plzen din Cehia, in data de 8 februarie. Celelalte concerte anunțate in cadrul acestui turneu vor avea loc in Berlin, Praga,…

- Calendarul sportiv international din ianuarie propune evenimente de top precum Australian Open, primul turneu de tenis de Mare Slem al anului, Raliul Dakar, Europenele de polo pe apa (feminin si masculin) si de handbal masculin, toate trei cu participare romaneasca, dar si Cupa Africii pe Natiuni, respectiv…

- Anul trecut, la nivelul Uniunii Europene, 34% din toate noptile petrecute in unitatile de cazare turistica au avut loc in doar doua luni: iulie si august, arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat), scrie Agerpres.In aproape trei din patru regiuni UE de nivel 2 din Nomenclatorul…

- Planul Național Strategic 2023-2027 a adus o premiera in Romania: concesionarii terenurilor din Rezervația Biosferei Delta Dunarii (RBDD) de pe care se poate recolta stuf, primesc subvenție, incepand cu 2023, cu condiția ca acesta sa fie folosit ca furaj in hrana animalelor, de exemplu. A trebuit, insa,…