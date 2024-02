Hermes deschide magazin în București. Unde Hermes deschide magazin in București! Grupul francez, care este unul dintre cei mai importanți jucatori din industria luxului la nivel mondial, vrea sa intre pe piata din Romania. Compania intenționeaza sa deschida un magazin propriu in centrul Bucurestiului, in zona Ateneului. Potrivit bugetul.ro, brandul va veni direct, nu in sistem de franciza. Hermes este un brand exclusivist recunoscut in toate colturile lumii pentru eleganța, atenție la detalii și calitate impecabila. In ciuda faptului ca este inființata cu aproape 200 de ani in urma, odata cu trecerea timpului, casa de moda Hermes a devenit… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

