Mii de manifestanti au cerut din nou, duminica, demisia presedintelui Belarus, Alexandr Lukasenko, relateaza AFP. Lidera opozitiei belaruse, Svetlana Tihanovskaia, spera sa se intalneasca in curand cu presedintele ales al Statelor Unite, Joe Biden. Protestele de la Minsk continua de trei luni, de cand Lukasenko a fost reales in urma alegerilor controversate din 9 august, despre care opozitia sustine ca au fost marcate de fraude. Demonstrantii ii cer liderului aflat la putere din 1994 sa ii cedeze locul contracandidatei sale, Tihanovskaia, care s-a refugiat in strainatate, la fel ca si alti membri…