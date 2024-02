Trump: despre imunitatea prezidențială și despre șantaj Fostul președinte al Statelor Unite, Donald Trump, a starnit din nou o serie de controverse și dezbateri in legatura cu imunitatea sa in fața legii și rolul prezidențial in justiție. Criticand o decizie a judecatorilor de la o instanța de apel din Washington, D.C., Trump a avertizat ca America ar putea fi „sfarșita, așa cum o știm” daca un președinte nu ar avea imunitate in timpul mandatului sau. Pentru ca ar putea fi șantajat. „Daca un președinte nu are imunitate, Partidul Opozant, in timpul mandatului sau, poate șantaja președintele spunand ca, ‘daca nu ne dai tot ce vrem, te vom acuza pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- El il inlocuieste pe John Kerry, care a plecat din postul de negociator-sef in probleme din mediu pentru a contribui la campania in vederea realegerii presedintelui democrat. Directoul de cabinet al lui Joe Biden, Jeff Zients, l-a prezentat miercuri pe noul amisar drept ”un sustinator convins al unor…

- Rusia iși va deschide in luna martie – in vederea alegerilor sale prezidențiale- birouri de vot pe teritoriul Statelor Unite, in trei baze diplomatice sau consulare, a anunțat ambasadorul rus la Washington, Anatoli Antonov. Anunțul, releva „Le Figaro”, citand jurnaliști francezi acreditați in Statele…

- Presedinta Taiwanului, Tsai Ing-wen, a salutat luni vizita unei delegatii informale din Statele Unite ca simbol al "parteneriatului strans si solid" dintre Washington si insula, la doua zile dupa alegerile prezidentiale, noteaza AFP, informeaza Agerpres."Vizita voastra este foarte semnificativa",…

- Coreea de Nord a promis sa lanseze trei noi sateliti de spionaj, sa construiasca drone militare si sa isi sporeasca arsenalul nuclear in 2024, in timp ce liderul Kim Jong Un a declarat ca politica americana face ca razboiul sa devina inevitabil, a relatat duminica presa de stat, relateaza Reuters, citat…

- Ciolacu anunța un record in relațiile Romaniei cu SUA: Se va intampla in acest anSecuritatea energetica ramane o prioritate strategica pentru Romania, a subliniat premierul Marcel Ciolacu in cadrul intrevederii cu secretarul pentru energie al Statelor Unite ale Americii, Jennifer Granholm, desfașurata…

- Liderul chinez, Xi Jinping, a cerut Statelor Unite sa "nu planifice sa suprime sau sa țina in frau China", in timpul discuțiilor ample purtate miercuri cu președintele Joe Biden, langa San Francisco, a informat presa de stat chineza, conform CNN, scrie Rador Radio Romania."China nu intenționeaza…

- Presedintele indonezian Joko Widodo l-a indemnat pe omologul sau american Joe Biden, in timpul unei vizite la Washington luni, sa "face mai mult pentru a pune capat atrocitatilor" din Gaza si pentru a stabili o incetare a focului intre Israel si Hamas, informeaza AFP, citat de Agerpres."Indonezia…

- Forțele armate ale Statelor Unite au lovit instalații militare din estul Siriei folosite de Corpul Gardienilor Revoluției Iraniene (IRGC) și de grupuri asociate, anunța ministrul american al Apararii, Lloyd Austin, a carui declarație a fost publicata de Pentagon. Potrivit acestuia, Statele Unite au…