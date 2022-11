Romania și Bulgaria vor relua negocierile pentru a construi hidrocentrala de la Turnu Magurele – Nicopol, a anunțat ministrul Energiei, Virgil Popescu. ”Proiectul hidrotehnic va avea 840 MW putere instalata, din care 420 MW partea romaneasca, cu o producție totala de 4400 GW pe an, respectiv 2200 GW pentru Romania. Astazi am convenit cu ministrul Energiei din Bulgaria Rosen Hristov ca este un proiect necesar, foarte important pentru asigurarea independenței și securitații energetice. Am purtat aceste discuții cu ministrul Hristov la cea de-a 26-a Conferința organizata de Institute of Energy for…