- Purtatorul de cuvant al ISU Suceava, maior Alin Galeata, incendiul a izbucnit la o hala a unui operaror economic cu profil de producție tamplarie din PVC, pe raza orașului Salcea.El a aratat ca la fața locului intervin pompierii militari și civili pentru localizarea și lichidarea incendiului.Incendiul…

- Incendiu puternic in Ploiești: Pompierii au intervenit de urgențaPompierii din Ploiești intervin, vineri, pentrustingerea unui incendiu care se manifesta in interiorul unei hale. Suprafața construcției este de aproximativ 2000 mp.Din informațiile preliminare, in hala sunt depozitate produse…

- Un incendiu puternic a izbucnit, in urma cu putin timp, langa Manastirea Voronet din orasul Gura Humorului, in judetul Suceava. O casa aflata la doar cateva sute de metri de biserica a luat foc.Din cauza faptului ca bate vantul tare, iar majoritatea acoperis urilor locuint elor din zona sunt realizate…

- Politehnica Iași joaca duminica de la ora 18:15, acasa, cu UTA, in etapa a 7-a a play-out-ului Superligii. Meciul are o importanța maxima pentru gazde, care mai au un singur punct avans fața de retrogradarea directa. In atare condiții, moldovenii nu iau in calcul decat victoria. Pentru a atinge obiectivul,…

- Fundașul uruguayan Ronald Araujo (25 de ani) a reacționat in premiera dupa seara de coșmar avuta in Barcelona - PSG 1-4, in returul sferturilor UEFA Champions League. Aparatorul catalanilor a postat un mesaj pe Instagram, fiind prima reacție dupa ce a fost eliminat in minutul 29 al meciului cu PSG,…

- Doua autoturisme au fost avariate, marti, dupa ce tabla de pe acoperisul unui bloc de locuinte din Gura Humorului a fost smulsa de vant, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava. Potrivit acestora, la fata locului s-au deplasat pompierii din Gura Humorului.…

- Un incendiu a izbucnit in noaptea de luni spre marți la o fabrica de mobila din județul Caraș-Severin. Flacarile s-au extins pe o suprafața de peste 2000 mp. La fața locului intervin pompieri din județele Caraș-Severin și Timiș. Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Semenic"…

- Un incendiu puternic are loc miercuri dupa amiaza in Delta Vacarești. Suprafața afectata este de aproximativ 1000 mp și sunt mai multe focare. Pompierii intervin cu 11 autospeciale de stingere.Exista pericol de propagare.