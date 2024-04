Investiții de 22 milioane euro în construirea unui „Campus de învățământ profesional” la Galați La Ministerul Educației a fost semnnat un contract pentru construirea la Galați a unui „Campus de invațamant profesional” in cadrul caruia vor fi formați profesional sute de tineri. Efectul desființarii școlilor profesionale a fost dur resimțit in industrie, pentru ca primul efect a fost dispariția forței de munca specializate. Nici macar nu se mai vorbește de meserii precum cele de „frezor”, „rabotor” sau „sculer matrițer”, importante intr-o companie de producție industriala. Probleme mai mari apar in domeniile strict specializate, cum este industria navala, in care sunt profesiuni specifice,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

