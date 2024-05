PLAYBOOK – Gabriel ENACHE – Libertatea, aromele ei

Stiri pe aceeasi tema

- Panorama Postcomunismului in Romania, de Liliana Corobca(editor), Editura POLIROM Istoria se repeta, dar se poate desfașura și face ințeleasa in istorii, in acele istorii care ii explica faptele și care mai departe lasa loc pentru ințelegeri, pentru interpretari și adaugari necesare prezentului care…

- Expoziția: Poezie in Pictura, de Paul Cristian Ionița, Galeria FRAMING ART Anumite sensibilitați se fac auzite cel mai bine in infațișari ale picturii, in imaginile trimise permanent de cel care le proiecteaza pe panza care se lasa umpluta cu aceste moduri de a se arata și de a se lasa la indemana…

- Zvonuri despre sfarșitul lumii. București, 1944-1953, de Stelian Tanase, Editura CORINT Istoria ne propune ințelegeri și apropieri de faptele și de intamplarile așezate in cronologiile ei, in fireștile și nefireștile parcurgeri ale lor de contemporani și de cei care le urmeaza, care le citesc adaugandu-le…

- Identitatea virtuala. Cum și de ce ne transforma rețelele de socializare, de Mihnea Maruța, Editura Humanitas Suntem obișnuiți sa ne lasam prinși in feluri cunoscute sau nu de ințelegeri și de interpretari ale noastre, despre noi și despre fiecare mediu care ne (cu)prinde in rețelele sale, in structurile…

- ESTIMP: 4 poeme, de Romulus Brancoveanu, Editura ROCART Semne și urme ale vieții iși imprumuta de multe ori cuvintele poeziei pentru a le aduce in apropierea celor care le cauta, sa le faca vizibile pentru cei care vor sa ii ințeleaga mișcarile, acele mișcari care ii pastreaza in gesturile lor caderile…

- G.P. Ermin, Evanghelia dupa Crist 2.0, CRUX PUBLISHING Știm, ne dorim, vrem sa ne apropiem și sa incercam sa vedem, sa simțim, sa cunoaștem lumea care se afla adapostita de și in gandurile noastre, de niciodata limitatele teritorii ce iși au intinderile desfașurate acolo impreuna cu poveștile care…

- Marius Oprea, Turma pastorului mut, Editura Polirom, 2016. Marius Oprea scrie o literatura traita parca in vis, o literatura croșetata din frame-uri imagistice, din bucați de imagini care se dezvolta una din alta, care se cresc una pe alta și care navalesc undeva in afara, in fața celui sau celor…

- desprindere, de Mina Decu, editura CHARMIDES Sa vezi și sa scrii fiecare pas ca pe o inițiere, ca pe un gest facut de corp și de mintea lui spre un refugiu, catre un loc in care fiecare desprindere și oricare dintre semnele lasate de un asemenea gest se poate transforma și se poate muta ... Citește…