Șocant! Mamă și fiică, atacate și mușcate de un ciobănesc carpatin, într-un parc din Capitală Au fost momente de spaima pentru o femeie și pentru fiica acesteia, care au ajuns sa fie atacate de un caine, in timp ce se aflau intr-un parc din Capitala. Din primele informații, nu e vorba despre un patruped fara stapan. Incidentul șocant s-a petrecut, miercuri, intr-un parc din București. O mama și fiica ei […] The post Șocant! Mama și fiica, atacate și mușcate de un ciobanesc carpatin, intr-un parc din Capitala first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Scene de groaza s-au derulat in cursul zilei de azi intr-un parc din Capitala. O mama și fiica ei au fost sfașiate de un Ciobanesc Carpatin. Polițiștii bucureșteni au fost sesizați de o persoana ca, intr-un parc de pe strada Județului din sectorul 2 al Capitalei, o femeie și fiica ei au fost atacate…

- Din nou probleme cu cainii in București. De data aceasta, un caine de rasa a atacat și mușcat o copila și pe mama sa. Incidentul a avut loc intr-un parc din sectorul 2, scriu jurnaliștii de la Știri pe surse. The post Atacate și ranite de un caine in parc appeared first on Cotidianul RO .

- Scene de groaza s-au derulat in cursul zilei de azi intr-un parc din Capitala. O mama și fiica ei au fost sfașiate de un Ciobanesc Carpatin. Victimele, care ar fi fost ranite an zona membrelor superioare și inferioare au fost transportate la spital.

- Un barbat din București a fost rapit, in plina zi, din parcarea subterana a complexului rezidențial in care locuiește, in Sectorul 1. Incidentul a fost anunțat la 112 de paznicul complexului. Polițiștii l-au gasit pe barbat in scurt timp, lovit și abandonat pe o strada aflata la cațiva kilometri distanța.…

- Marin Dinu, un barbat in varsta de 67 de ani, a fost internat pe data de 3 aprilie 2024 la Spitalul Sfantul Pantelimon din Bucuresti, iar a doua zi a murit.Astazi, fiica lui, Claudia Dinu, a venit in fata spitalului pentru a cere socoteala, dupa ce a aflat despre ancheta valului de morti suspecte…

- Un barbat si o femeie au fost loviti de o masina in urma unei sicanari in trafic care a avut loc in Bucuresti. Barbatul fusese anterior lovit cu pumnul in fata de soferul care a dat cu masina peste cei doi. Reprezentantii Politiei Capitalei au anuntat vineri, ca politistii au retinut un barbat de 38…

- Incident șocant pe Autostrada Soarelui! Un barbat amenința ca se arunca de pe un pod, iar circulația a fost blocataUn barbat amenința ca se arunca in gol de pe un pod, chiar pe drumul ce leaga capitala de malul marii.Incidentul șocant are loc la km 130, pe sensul de mers spre București. La…

- Un caz șocant a ajuns in atenția procurorilor din Capitala. Un „conflict spontan” intre o femeie și soțul ei, ce a avut loc, din primele informații, intr-un apartament de bloc din Sectorul 6, s-a soldat cu moartea barbatului. O femeie din Ucraina, in varsta de 68 de ani, a fost retinuta de procurorii…