Sondaj comandat de PNL Mangalia in perioada 17-14 aprilie: Cum voteaza mangaliotii?

- A mai ramas o luna pana la alegerile locale, atunci cand vom afla numele primarului municipiului Dej și cele 19 persoane care vor ocupa cate un scaun in Consiliul Local. Șase candidați s-au inscris in ”lupta” pentru Primaria Municipiului Dej: Morar Costan (PNL), Alina Meșter (ADU), Mircea Biban (PSD),…

- Primarul Mangaliei, Radu Cristian, a propus Consiliului Local adoptarea unui proiect de hotarare privind acordarea titlului de „Cetațean de Onoare”, sportivei Ana Andreea - Beatrice pentru rezultatele deosebite obținute in cariera sa de pana acum, precum și pentru participarea acesteia la Jocurile Olimpice…

- Primarul Mangaliei, Cristian Radu PNL si consilierul local Ozghiun Menabit au contestat in instanta candidatura lui Cosmin Vasile Trusca la Primaria Mangalia din partea AUR.Judecatorii au admis la termenul din 2 mai contestatiile, insa deciziile nu sunt definitive si pot fi atacate cu recurs.Iata solutia…

- Primarul Mangaliei, Radu Cristian, a propus Consiliului Local adoptarea unui proiect de hotarare privind acordarea titlului de "Cetatean de Onoare", sportivei Ana Andreea Beatrice pentru rezultatele deosebite obtinute in cariera sa de pana acum, precum si pentru participarea acesteia la Jocurile Olimpice…

- Croissantele, gogoșile și tortul de morcovi au fost cele mai cautate deserturi in 2023 de catre romani in perioada sarbatorilor pascale, transmite platforma de livrari Glovo. Cand vine vorba de comenzile de la restaurante in apropierea zilelor de Paște, in 2023 din clasamentul produselor populare au…

- Dupa Coreea de Sud, președintele Romaniei mai are Australia și Noua Zeelanda. Din Australia am putea importa piei de cangur, iar din Noua Zeelanda, piei de pește. In Coreea de Sud, președintele poate pune pe roate afaceri importante. Romania are o tradiție a relațiilor cu Coreea de Sud, marcata…

- Se convoaca, in sedinta ordinara, Consiliul Local al Municipiului Baia Mare, joi, 28 martie 2024, ora 10:00, sala Europa, prezența fizica. Principalele puncte pe ordinea de zi: -Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii de catre Municipiul Baia Mare a evenimentului cultural ”Sarbatoarea Castanelor…